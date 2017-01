Sampdoria, si stringe con il Bologna per Oikonomou mentre Pereira è in uscita. Complicata la pista Verre

La Samp proverà a stringere per il centrale del Bologna Marios Oikonomou (dovesse partire Krajnc) e tratta il rinnovo di contratto dell’italo-argentino Silvestre (in scadenza a giugno). Per la fascia c’è sempre in piedi l’ipotesi Santon (Inter) mentre Pedro Pereira è destinato al Benfica (l’alternativa per i blucerchiati è un altro interista, Senna Miangue). Ieri incontro col Pescara per Verre ma c’è ancora distanza.