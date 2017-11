Sirene dalla Bundesliga per i gioielli Samp: Torreira fa gola ai RB Lipsia. Schalke su Linetty

Sirene dalla Bundesliga per i gioielli della Sampdoria. Domenica pomeriggio a Marassi, in occasione del big-match contro la Juventus, ci saranno due emissari di club tedeschi sugli spalti. Uno scout dei RedBull Lispia seguirà con grande attenzione la prova del regista uruguaiano Lucas Torreira (piace anche a Inter e Liverpool); mentre uno 007 dello Schalke visionerà dal vivo la gara di Karol Linetty. Per Ferrero in estate si prospettano due importanti plusvalenze…