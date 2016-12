Siviglia e Roma su Torreira. L’agente: “Non abbiamo rinnovato, l’obiettivo è andare via”

Lucas Torreira è l’uomo del momento sul mercato. Il centrocampista della Sampdoria ha rifiutato il rinnovo ed è cercato da Roma e Siviglia che se lo contendono anche in vista di giugno se Ferrero si opponesse alla partenza immediata. Intanto il suo agente Pablo Betancur a LaRoma24 fa il punto: “La Roma? Fino a questo momento non ci sono stati contatti. Sui giornali però ho letto dell’interesse da parte della Roma. È un giocatore molto duttile, di qualità e quantità. Bravo a giocare nelle due fasi. Ha solo 20 anni e in una squadra che gioca bene al calcio può dare molto. Addio a gennaio? Noi non abbiamo rinnovato con la Sampdoria e l’obiettivo sarebbe quello di andare in un altro club”.