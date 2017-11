Dalla Spagna: Juve, Inter e Atletico su Torreira. Ma la Samp…

Lucas Torreira sembrerebbe destinato a rimanere in blucerchiato. Il centrocampista uruguaiano sta lasciando tutti di stucco grazie alle sue prestazioni più che convincenti che hanno attirato l’interesse di molti club europei. Secondo “El Mundo Deportivo” Juve, Inter e Atletico sarebbero sul giocatore ma il club di Ferrero si tiene al momento stretto il suo gioiello, quest’ultimo avente una clausola di 25 milioni. La Samp non cede alle lusinghe dei top club dichiarando inoltre di non voler lasciar partire i suoi pezzi pregiati nella prossima finestra di mercato.