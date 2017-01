Torreira-Samp, incontro e rinnovo in vista. Siviglia e Roma devono aspettare

La quiete dopo la tempesta? Dopo le parole di Torreira e del suo agente Pablo Bentancur, che aprivano all’addio alla Sampdoria, ora la situazione a Genova sembra tornata alla normalità. Roma e Siviglia restano alla finestra per giugno, ma adesso il giocatore tornato a trattare il rinnovo di contratto con i blucerchiati.

INCONTRO Questa settimana è in programma un incontro decisivo tra le parti per trovare un accordo sulle cifre dell’adeguamento dell’accordo per i prossimi 5 anni del centrocampista uruguaiano. Sulla parola un’intesa di massima c’era già da settimane, prima che la Samp rivedesse la cifra al ribasso. Ora la volontà è quella di trovare l’intesa per la fumata bianca.