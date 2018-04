Wilshere a un passo dall’Everton. Il Milan perde un potenziale colpo a zero?

In attesa del termine del campionato il Milan è già attivo sul mercato in vista della prossima stagione, con particolare attenzione per i colpi a parametro zero dopo un’estate da spese record. Diversi i giocatori in scadenza di contratto nei radar di Fassone e Mirabelli, basti pensare a Reina e Strinic (già chiusi) e a Ki dello Swansea (affare molto avanti). Un altro dei papabili colpi poteva essere Jack Wilshere, centrocampista dell’Arsenal, che però pare destinato ad accasarsi altrove.

DALL’INGHILTERRA – Secondo quanto riporta Football London, Jack Wilshere sarebbe sempre più vicino all’Everton. Il centrocampista inglese, che ha affrontato – e battuto – il Milan poche settimane fa negli ottavi di Europa League, era da tempo in orbita rossonera. Dalla sua, Wilshere ha l’età (è un classe ’92) e un ottimo bagaglio di esperienze internazionali (27 presenze e 4 reti in Champions League con la maglia dell’Arsenal, 34 con 2 gol con la maglia della sua Nazionale), che lo rendono uno dei centrocampisti più ricercati col contratto in scadenza. Ma il suo futuro, a quanto pare, difficilmente sarà lontano dalla Premier League.

Federico Rana