A Benevento manca solo l’annuncio per il difensore centrale Antei (Sassuolo), coi neroverdi si tratta anche l’attaccante Iemmello. Piace sempre la punta Dionisi (Frosinone). Le altre idee in ballo sono Thiam (Juve) per l’attacco, D’Alessandro (Atalanta) a centrocampo e Migliore (Spezia) per lo spot di terzino sinistro.