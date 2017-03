Berardi, Carnevali alza l’asticella: “Vale 40 milioni. Di Francesco ha la clausola, ma se decidesse di partire…”

Berardi via da Sassuolo? Solo per 40 milioni. Sale il prezzo per la stella del Sassuolo, nel mirino soprattutto dell’Inter. A confermarlo è lo stesso a.d. neroverdi Giovanni Carnevali, che parla del pupillo del club di Squinzi a GR Parlamento: “Per Berardi è stata certamente una stagione travagliata per via degli infortuni, ma si sta riprendendo alla grande. Per il futuro speriamo possa essere la bandiera del Sassuolo, ma se qualcuno lo volesse servirebbe un prezzo adeguato. 40 milioni per il suo addio? E’ una cifra adeguata”.

CLAUSOLA PER DI FRANCESCO In odore di possibile partenza anche il tecnico Eusebio Di Francesco. Carnevali conferma l’esistenza di una clausola nell’accordo dell’allenatore: “Con Di Francesco abbiamo un ottimo rapporto, in più ha un contratto lungo, fino al 2019, e sono convinto che resterà molto tempo. Clausola? Sì c’è la clausola da 3 milioni nel suo accordo, ma se decidesse di andare via ci metteremmo sicuramente d’accordo insieme”.