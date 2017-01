Cigarini, il Sassuolo supera il Cagliari: la situazione

Luca Cigarini, regista della Sampdoria, sembra essere vicino all’addio e il Sassuolo prova lo sprint finale per assicurarselo in prestito. Sono stati sei mesi difficili per il trentenne cresciuto nelle giovanili del Parma, con soltanto tre presenze in blucerchiato. La squadra di Squinzi sembra aver superato per il momento la concorrenza di Cagliari e Udinese che comunque restano vigili nella speranza di potersi assicurare l’ex Atalanta.