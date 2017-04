Dal Ghana: Sassuolo, il Milan vuole Duncan

Con la prossima sessione di mercato a soli 3 mesi dal suo inizio, Massimiliano Mirabelli, attuale ds in pectore del Milan, avrebbe già in mente una serie di acquisti per migliorare la qualità della rosa rossonera. Ed in cima alla lista dei desideri parrebbe esserci Alfred Duncan. Infatti, secondo il portale Ghanasoccernet.com, il giovane talento africano sarebbe seguito con molta attenzione dalla compagine milanese che, durante la partita tra Atalanta e Sassuolo, avrebbe anche mandato degli osservatori a visionarlo. Dato il passato comune all’Inter, Mirabelli conosce bene Duncan e sembrerebbe ritenere che le doti tecniche e fisiche del giocatore sarebbero l’ideale per dare ‘muscoli’ al centrocampo rossonero. La società di via Aldo Rossi potrebbe però trovare la dura opposizione dei neroverdi che non sembrano essere intenzionato a dividersene.