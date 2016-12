Dalla Francia: Napoli, il Nizza vuole El Kaddouri

Omar El Kaddouri sarebbe stato contattato dal Nizza. L’attuale capolista di Ligue 1 sarebbe alla ricerca di un innesto offensivo che possa giocare sulle fasce, e secondo i colleghi di France Football avrebbero identificato nel nazionale marocchino un ottimo candidato. El Kaddouri, che sta trovando poco spazio nelle logiche tattiche di Sarri, sarebbe potuto arrivare in Francia già l’estate scorsa. Trattativa che non si concretizzò. Il giocatore, in scadenza di contratto a giugno 2017, sarebbe anche nel mirino di Bologna e Sassuolo.