Dall’Inghilterra: il Chelsea punta Berardi ma dovrà vedersela con la Juve

Domenico Berardi potrebbe presto sbarcare in Premier League. Secondo quanto riportato dal “Sun”, il giocatore in forza al Sassuolo piace molto ad Antonio Conte, il quale vorrebbe portarlo a Londra per avere un’ulteriore opzione in attacco. Ovviamente si parla di una trattativa possibile solamente in estate, soprattutto in caso di partenza di Diego Costa. Sul giocatore rimane però in vantaggio la Juventus, la quale possiede un diritto di prelazione sull’acquisto del giocatore, con l’Inter che rimane interessata al giocatore. In estate potrebbe dunque aprirsi una vera e propria asta di mercato per strappare Berardi da quel Sassuolo che lo ha reso grande.