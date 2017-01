Dall’Inghilterra: Sassuolo, anche il Marsiglia vuole Acerbi

La corsa a Francesco Acerbi si arricchisce di una nuova pretendente. Dopo l’interesse manifestato dal Leicester di Ranieri, che avrebbe alzato l’offerta da 7 a 12 milioni di euro per il difensore, ora anche il Marsiglia parrebbe essere sulle tracce del centrale ex Milan. Secondo i colleghi di clubcall.com, Rudi Garcia potrebbe beneficiare di un introito economico dovuto al cambio di proprietà del club francese da poter investire subito. L’ex allenatore della Roma, che conosce bene l’italiano, avrebbe deciso di puntare molto sul suo ingaggio, preparando un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Asta in vista?