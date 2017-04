Dall’Inghilterra: Sassuolo, baby Scamacca fa impazzire la Premier. Everton e Leicester in agguato

E’ la rivelazione assoluta del Torneo di Viareggio appena concluso. Gianluca Scamacca ha trascinato il suo Sassuolo alla vittoria finale contro un Empoli bello e agguerrito. E pensare che il talento ex Roma è arrivato solamente a gennaio. Il classe ’99 ha segnato tre delle quattro reti realizzate dai neroverdi nella fase ad eliminazione diretta del Torneo, ed convertito i due ‘quinti’ rigori contro Torino (in semifinale) ed Empoli appunto. Prestazioni che non sarebbero passate inosservate all’estero, dove in Inghilterra ci sarebbero già due club pronti ad ingaggiarlo. Si tratta di Everton e Leicester che – secondo quanto riportato dal Guardian – sarebbero estremamente interessati all’attaccante romano e potrebbero sferrare un’offensiva per strapparlo al Sassuolo già da questa estate. Il baby talento si è ripreso la scena a modo suo: a suon di gol.