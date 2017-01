Movimenti in prospettiva del Sassuolo che si conferma sempre vigile sui talenti emergenti della categorie inferiori e per l’estate ha definito l’arrivo dell’attaccante Mattia Montini dal Monopoli: per la punta classe ’92 contratto quadriennale. I neroverdi, sempre per la prossima stagione, stanno seguendo con grande interesse l’esterno Manuel Lazzari (Spal).