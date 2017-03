L’agente di Berardi: “Domenico non ha simulato, la multa in beneficenza. Ma qualcuno ammetterà l’errore?”

Domenica nella gara tra Sassuolo e Milan a Reggio Emilia le immagini hanno dimostrato che il fallo di Vangioni su Berardi era da rigore, nonostante l’errore di Calvarese che ha ammonito il neroverde per simulazione. Ora il giudice sportivo “coerentemente” ha punito l’attaccante del Sassuolo con un’ammonizione e una multa da 2mila euro, secondo regolamento. Ciò non sta bene a Simone Seghedoni, agente della punta: “Se vogliamo metterla sullo scherzo, propongo di devolvere i 2mila euro in beneficenza, più seriamente dico che amareggia constatare come nel nostro calcio nessuno ammetta di aver sbagliato”. Poi commenta il comportamento del suo assistito: “Domenico è spesso stato criticato per i suoi atteggiamenti ed ha sempre pagato per i suoi errori, stavolta credo che meriti un elogio. L’episodio dell’ingiusta ammonizione è avvenuto a inizio gara, non a caso era nervoso quando ha battuto il rigore poi sbagliato. Eppure stavolta non si è fatto tradire dai nervi e ha dato il massimo per la squadra. E’ ora che ci si renda conto di come Berardi meriti più tutele: è un patrimonio del calcio italiano”. Più in generale giudica il momento del Sassuolo: “E’ un peccato pensare che tra andata e ritorno la società di Squinzi contro il Milan abbia perso sei punti per evidenti errori arbitrali, se ci aggiungiamo la sconfitta a tavolino col Pescara ci sarebbero ben nove punti in più in classifica. Per Berardi credo che il finale di stagione sarà molto importante, ormai ha recuperato la forma migliore e ha i numeri per dimostrare quanto vale davvero”.