Sassuolo, vicino l’arrivo di Rogério dalla Juventus

Continuano gli ottimi rapporti tra la Juventus ed il Sassuolo, soprattutto quando si parla della gestione di giovani calciatori. I neroverdi sono infatti vicini all’acquisto del terzino sinistro Rogério che già lo scorso anno aveva giocato in Emilia con gli Under 19 del Sassuolo. Il classe ’98 annovera già qualche presenza nelle nazionali minori brasiliane e dopo un gol e 4 assist nella Primavera bianconera sembra pronto al salto definitivo in Serie A con il Sassuolo. Le sinergie tra queste due società virtuose del nostro calcio continuano.