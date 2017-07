Roma beffata, dall’Inghilterra il Sassuolo vicino a chiudere per Defrel

La Roma vorrebbe acquisire quanto prima Grégoire Defrel, ma non è certamente l’unica società sulle sue tracce del funambolo cannoniere del Sassuolo. Da tempo, infatti, il Leicester monitora il duttile attaccante francese, nella speranza di battere la concorrenza e portarlo in Premier. Secondo quanto riportato dalle colonne del “The Sun”, gli ex campioni di Inghilterra avrebbero convinto gli emiliani a cedere il ventiseienne per circa 18 milioni di euro. Nelle prossime ore dovrebbero concretizzarsi le firme sui contratti.