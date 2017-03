Roma e Sassuolo vi ricordate Sanabria? Il Tottenham vuole portarlo in Premier

In Serie A ha collezionato solamente 4 presenze tra Roma e Sassuolo, prima di tentare un’esperienza in prestito allo Sporting Gijón, per poi trasferirsi definitivamente al Betis Siviglia la scorsa estate. Nella prossima sessione di calciomercato però Antonio Sanabria potrebbe cambiare nuovamente maglia per tentare un’esperienza in Premier League. Secondo quanto riportato da “Estadio Deportivo” infatti, il Tottenham di Mauricio Pochettino avrebbe messo gli occhi sul talentuoso attaccante paraguaiano e nei prossimi mesi potrebbe affondare il colpo e convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. Classe ’96, cresciuto nelle giovanili del Barcellona prima e della Roma poi, Sanabria a 20 anni è pronto a sbocciare…