Roma, Pellegrini nel mirino di Sassuolo e Genoa

Il gioiellino della Roma Luca Pellegrini potrebbe lasciare i giallorossi in estate. Il talento classe 1999 fa gola a diversi club di Serie A. In particolare sul terzino sinistro, già convocato da Spalletti per gare ufficiali di Serie A e Europa League, c’è da registrare il pressing di Sassuolo e Genoa. Contatti già avviati per cercare di acquistare il talentino romano a titolo definitivo.