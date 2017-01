Samp, se parte Torreira si valuta Sensi. Heurtaux idea per la difesa

La Sampdoria continua il pressing su Verre (Pescara) per il prossimo giugno, oltre ad apprezzare Sensi in mediana. Il neroverde può essere un’idea se parte Torreira, più che per uno scambio con Cigarini (per il momento Squinzi si oppone). Si allungano i tempi per il centrale Oikonomou (Bologna), l’alternativa è Heurtaux (Udinese). Per l’esterno se dovessero partire Pedro Pereira, verso il Benfica, e Dodò (idea dell’Udinese oltre al Flamengo), si valutano i profili di Santon (Inter) e Sabelli (Bari). Intanto Silvestre va verso il rinnovo (nuovi contatti con l’agente) e per l’attacco sondato Calleri (West Ham, c’è anche la Fiorentina).