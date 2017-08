Sampdoria, arriva Ferrari dal Sassuolo per rinforzare la difesa

Dovevano essere Colley e Rossettini, invece il colpo in arrivo per la Sampdoria è un altro. Ferrero si aggiudica il difensore centrale Gian Marco Ferrari dal Sassuolo, su cui lavora da almeno una settimana. Il giocatore, lo scorso anno al Crotone, arriverà in blucerchiato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Contatti tra i due club per definire gli ultimi dettagli e le cifre dell’affare. Ferrari ha già detto si ai blucerchiati.