Giornata frenetica negli hotel milanesi. Molto attivo il Sassuolo, in entrata e in uscita. In mattinata assalto al milanista Paletta, sul quale c’è da battere la forte concorrenza del Toro che punta deciso sul centrale rossonero (contratto triennale da 800mila euro). Intanto lo Zenit ha sferrato l’attacco per Acerbi, mentre Antei è diretto a Benevento