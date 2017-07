Sassuolo, ore decisive per Goldaniga

Settimana importante per il mercato del Sassuolo. Il club neroverde ha chiuso con il Palermo lo scambio Pomini-Marson con quest’ultimo pronto a trasferirsi alla corte di Bucchi. Accelerata per Goldaniga: la compagine di Squinzi ha superato il Genoa nella corsa al centrale difensivo. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni, pronto un quinquennale per il giocatore.