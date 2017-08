Sassuolo, in arrivo Di Lorenzo

Continua a puntare sui giovani talenti emergenti italiani il Sassuolo, che è pronto a chiudere un altro acquisto. Sempre più vicino ai neroverdi, anche se il suo futuro sarà – almeno per la prossima stagione – in prestito altrove. Parliamo del laterale destro difensivo Giovanni Di Lorenzo, messosi in luce in Serie C con la maglia del Matera. Gli emiliani del patron Squinzi sono pronti a definire l’affare, con l’idea di girare il classe 1993 in prestito in Serie B. La società più accreditata ad accaparrarselo a titolo temporaneo è la Ternana.