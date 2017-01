Sassuolo, l’Ad Carnevali gela la Roma: “Nessuna offerta per Defrel. Resta qui”

Il Sassuolo fa muro nei confronti del corteggiamento romanista nei confronti di Gregoire Defrel. Intercettato a Milano l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è stato categorico: “Non abbiamo nessuna intenzione di cedere Defrel a gennaio. Resta a Sassuolo. Inoltre da parte della Roma non abbiamo ricevuto nessuna chiamata nè tantomeno una proposta ufficiale. La nostra intenzione è di non cedere i gioielli a gennaio; perciò anche Pellegrini e Acerbi resteranno. Per quest’ultimo abbiamo detto no a una importante proposta del Leicester”. In entrata Carnevali ha le idee chiare: “Cerchiamo ragazzi di prospettiva. Magari da bloccare subito e portare a Sassuolo nella prossima stagione”. Un nome segnato in rosso sul l’agenda del club emiliano è quello dell’esterno destro Manuel Lazzari della Spal.