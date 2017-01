Il Sassuolo guarda al futuro e continua a setacciare le categorie inferiori. Fari puntati sul centrocampista, classe 1998, Simone Greselin. Il giocatore della Giana Erminio è stato visionato in più occasioni dagli scout neroverdi in questa prima parte di stagione e a giugno potrebbe essere acquistato dal club di Squinzi per una cifra tra i 150 e i 200mila euro.