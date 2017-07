Sassuolo, ore calde sul fronte Goldaniga. In attacco pressing su Favilli

I neroverdi tra mercoledì e giovedì contano di definire l’operazione col Palermo per il centrale Goldaniga, che costerà 4 milioni (quinquennale già pronto per il difensore). Nelle prossime ore sarà ufficiale lo scambio coi rosanero tra Pomini e Marson. In attacco pressing per arrivare al talento Favilli dell’Ascoli, controllato però dalla Juventus: operazione in prestito con riscatto e controriscatto.