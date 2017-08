Sassuolo, prima offerta al Palermo per Lo Faso

Il Sassuolo prova ad accelerare per Simone Lo Faso. Il gioiellino classe 1998 potrebbe essere ceduto dal Palermo. Gli emiliani hanno offerto 1 milione di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 1,5 milioni di euro. Una cifra ben più bassa dei 6 milioni che il Monaco nelle scorse settimane era disposto ad investire per il talentuoso attaccante siciliano. Una trattativa, quella con i monegaschi saltata quando sembrava in dirittura d’arrivo. Adesso il Sassuolo prova a piazzare il blitz…