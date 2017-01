Sassuolo, quante richieste dalla Premier! Defrel piace al West Ham mentre Pellegrini piace a Tottenham e Southampton, ma ci sono anche le italiane…

Continua l’assalto ai gioielli del Sassuolo. Dopo i no del patron Giorgio Squinzi alla Premier League, Leicester in testa, per il difensore centrale Francesco Acerbi ora dall’Inghilterra arrivano ammiccamenti anche per altri neroverdi in vista di giugno. L’attaccante Gregoire Defrel, oltre che alla Roma, piace infatti al West Ham. Invece il centrocampista Lorenzo Pellegrini, per cui la Roma ha un gentlemen agreement col Sassuolo, ha scatenato Milan e Juventus. Ma attenzione a Tottenham e Southampton che hanno chiesto informazioni all’agente. Il club chiede sui 20 milioni per cederlo