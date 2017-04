Voci dalla Spagna: Juve, Di Francesco vuole portarsi Lirola alla Fiorentina

Col possibile addio a fine stagione di Paulo Sousa, la Fiorentina avrebbe individuato in Eusebio Di Francesco un valido erede dell’allenatore portoghese. Se dovesse approdare in terra toscana, il tecnico abruzzese avrebbe già indicato – secondo i colleghi di Mundo Deportivo – Pol Lirola come primo obiettivo di mercato. Il terzino spagnolo, attualmente in forza al Sassuolo, è di proprietà della Juventus che, per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, avrebbe deciso di farlo rientrare a Torino. Risulterebbe dunque una trattativa complicata, al momento, per i viola che però potrebbero far leva sul rapporto tra l’allenatore neroverde e il giocatore per convincere la dirigenza bianconera ad avallare il trasferimento, anche solo in prestito…