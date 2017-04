Il Chelsea ammaina Terry: da Totti a Pellissier sino a Torres, ecco le altre bandiere europee

L”ottavo Re di Roma’. Non si fatica a capire il perché del soprannome. Francesco Totti è calcisticamente nato nella Roma, club col quale gioca sin dalle giovanili dal lontano 1989. Una storia quella tra lui e il club capitolino che ha fatto emozionare i tifosi di tutto il mondo. In 28 anni di onorato servizio è diventato la bandiera per antonomasia: sempre disposto a sputare sangue per difendere il blasone della sua Lupa. All’età di 40 anni, nonostante il ridotto minutaggio, la fa ancora da padrone quando calca i campi da calcio nazionali ed internazionali.