Da Mazzarri a Van Gaal: i 10 top manager senza panchina

Walter Mazzarri

L’ex tecnico di Inter e Napoli è il primo della lista dei grandi allenatori che in Europa si trovano al momento senza una panchina. Nelle ultime ore il livornese ha rifiutato la proposta dell’Al Ahli. L’esperienza al Watford, conclusa con l’esonero da parte dei Pozzo non è stata del tutto negativa e WM aspetta una panchina importante, magari tra Spagna e Premier per rilanciarsi.