Pavia, fumata nera per il rinnovo di Mangiarotti

Fumata nera nella trattativa per il rinnovo del contratto tra il Pavia e Christian Mangiarotti. Il capitano azzurro nonché capocannoniere dell’ultimo campionato di Eccellenza con 30 gol è dunque al passo d’addio con gli azzurri, trascinati in Serie D grazie alle sue prodezze. Diverse le pretendenti dalla Lega Pro (Santarcangelo e Pro Piacenza) alla Serie D (Varese e Folgore Caratese) per Mangiarotti, mentre per il Pavia non sarà semplice sostituire il suo simbolo. Uno strappo che ha inferocito la tifoseria che si aspettava programmi ben più ambiziosi da parte della proprietà dopo il ritorno in D.