Varese, esonerato Ciccio Baiano. Torna Bettinelli

Clamoroso a Varese! Terzo avvicendamento in panchina stagionale per la corazzata del girone A di Serie D. Esonerato l’ex attaccante di Fiorentina e Napoli Francesco Baiano. Al suo posto in panchina un’icona biancorossa ovvero Mister Stefano Bettinelli che tre anni fa centrò la clamorosa salvezza ai playout contro il Novara e due anni fa aveva allenato la squadra in Serie B.