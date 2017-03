Cagliari-Lazio è Rastelli vs Inzaghi. Quando i due erano la coppia-gol del Piacenza tutto italiano

Si scrive Cagliari-Lazio, ma si legge Massimo Rastelli contro Simone Inzaghi. Due tecnici emergenti che alla prima vera stagione da alle allenatori in Serie A stanno ottenendo risultati importanti. Inzaghino è la rivelazione del torneo alla guida di una Lazio tornata grande e che sogna la Champions. Rastelli, dopo la promozione in A, sta guidando la squadra rossoblù verso una tranquilla salvezza. Due giovani mister che da calciatori facevano coppia in campo e fuori. Era il Piacenza tutto italiano allenato da Beppe Materazzi alla fine degli anni Novanta. In attacco il tandem Rastelli-Inzaghi. Stagione 1998/99 e salvezza brillante: 15 reti in fratello d’arte e 5 la punta campana. Rastelli alla prima di giornata di campionato contro la Lazio confezionò l’assist per l’1-1 finale di Simone che bagnò nel migliore dei modi l’esordio. Proprio contro quella che dall’estate successiva sarebbe diventata la sua squadra. “Simone mi deve ancora una cena per quell’assist” ha raccontato Rastelli. Domani saranno avversari, ma solo per un giorno…