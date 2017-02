Dal Brasile: Felipe Vizeu fa impazzire le grandi di A. Ma attenzione alla concorrenza…

Rischia di scatenarsi un’asta per Felipe Vizeu, attaccante talenti so del Flamengo classe ’97. Secondo quanto riporta CoNews in Brasile, oltre alla Fiorentina, tanti altri importanti club europei avrebbero sondato il terreno per il calciatore. Sarebbero iniziati i primi approcci da parte di Lazio, Juventus, Borussia Dortmund e Chelsea per accaparrarsi il giovane talento rossonero.