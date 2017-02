Dalla Colombia: Murillo nel mirino delle grandi d’Europa, ma l’Inter fa muro. Per ora…

Stando alle indiscrezioni che arrivano da AS Colombia, le grandi della Premier tra cui Arsenal, City, United sembrano aver manifestato il proprio interesse nei confronti di Jeison Murillo. Il difensore dell’Inter, dopo avere attraversato un periodo difficile per rendimento personale e collettivo, sembra avere beneficiato della nuova impostazione tattica decisa da Pioli al punto da avere innalzato in maniera decisa e continuativa l’asticella del suo rendimento. A questo proposito vanno segnalate le offensive dei club di Premier anche se rispetto a qualche mese fa le possibilità economiche dell’Inter sono decisamente mutate. I nerazzurri non hanno più l’esigenza di mettere a segno una plusvalenza e non è escluso che la decisione definitiva possa essere quella di trattenere Murillo nella speranza che il colombiano possa incrementare ulteriormente il valore del proprio cartellino. Tuttavia in estate Suning vorrá completare un vero e proprio restayling nel reparto difensivo con obiettivi del calibro di Manolas e Marquinhos, rendendo il futuro del colombiano ancora indecifrabile al momento.