Dalla Spagna, Jovetic-Siviglia accordo totale. Ma l’Inter vuole l’obbligo di riscatto ad almeno 12 milioni, altrimenti…

Secondo le pagine di Marca l’accordo tra Stevan Jovetic e Siviglia è praticamente cosa fatta. L’unico freno al compimento della trattativa sarebbe la richiesta dell’Inter dell’obbligo di riscatto fissato ad almeno 12 milioni al termine della stagione. Il Siviglia non è molto intenzionato a rischiare, specie se le prestazioni del montenegrino non fossero sufficienti per la squadra andalusa. Ecco allora che riprende corpo l’idea di un trasferimento in Cina, con lo stesso Jiangsu (con a capo Suning) che offrirebbe un ricco contratto al montenegrino e i soldi richiesti dall’Inter per non creare una minusvalenza.