Dalla Spagna: Marquinos-Psg aria di rottura. Il Barcellona è pronto ad approfittarne

Secondo Sport, il Barcellona sarebbe pronto a chiudere l’affare con il PSG per il difensore Marquinos. il brasiliano ex Roma avrebbe detto no al rinnovo offertogli dalla squadra parigina (il contratto scade infatti nel 2019) e sarebbe pronto a fare le valigie. Il fascino di giocare col compagno di nazionale Neymar potrebbe essere decisivo anche se, lo ricordiamo, oltre al Barcellona c’è da riscontare l’interesse di big inglesi e italiane (Inter e Juve su tutte).