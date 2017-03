Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, alla lunga lista di pretendenti italiane e spagnole (Inter, Juventus e Barça su tutte) per il centrocampista del Paris Saint Germain Marco Verratti si sarebbero aggiunte anche Chelsea e Manchester United, per quella che si preannuncia già come un’estate molto calda per l’italiano, che potrebbe lasciare la Ligue 1.