Empoli, preso Thiam dalla Juve. Pescara battuto. Intanto Bittante passa al Frosinone

L’Empoli è riuscito a battere la concorrenza del Pescara ed ha acquistato in prestito Mame Baba Thiam, giocatore della Juventus che negli ultimi 6 mesi ha militato in prestito nel Paok di Salonicco. Intanto la squadra Toscana ha cominciato anche a sfoltire la rosa: Bittante infatti è in prossimità di trasferirsi al Frosinone e anche Gilardino è alla ricerca di una squadra in cui trovare maggiore spazio.