Ascoli, domani summit con Cosmi. Per l’attacco spunta Rolando Bianchi

Serse Cosmi è pronto a tornare in pista. Domattina il tecnico ex Perugia e Trapani incontrerà la dirigenza dell’Ascoli. Oggi si è infatti dimesso Enzo Maresca e al suo posto potrebbe toccare a Cosmi guidare i bianconeri, che vivono uno stato di emergenza in attacco dopo i gravi infortuni occorsi a Favilli (stop di 6 mesi) e Rosseti (stop di 1mese). Contatti in corso con lo svincolato Rolando Bianchi, un nome molto apprezzato dall’ad bianconero Cardinaletti.