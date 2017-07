Un giovane talento interista per l’Ascoli. Il club bianconero in settimana conta di definire in settimana l’acquisto in prestito dell’esterno offensivo Enrico Baldini, classe 1996 reduce da un’annata in prestito nelle fila della Pro Vercelli. Talento cristallino Baldini potrebbe ripercorrere nella città ascolana il percorso di Orsolini e spiccare il volo…