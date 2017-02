Remuntada Avellino, con Novellino si sogna la A: ‘Mister promozioni’ è a 3 punti dai playoff. Con Toscano la squadra era terz’ultima…

Il percorso tracciato da Walter Novellino da quando gli è stata affidata la guida tecnica dell’Avellino è da primato: 19 punti in 11 gare per il tecnico ex Sampdoria che ha risollevato le sorti del club campano. Arrivato sulla panchina dei Lupi il 26 novembre scorso al posto di Domenico Toscano, che aveva collezionato 16 punti in altrettante partite, l’allenatore di Montemarano ha inizialmente faticato, cogliendo un solo punto nelle prime tre uscite. Dal terzultimo posto in classifica, gli irpini sono scesi al penultimo, prima di risalire la china e arrivare al termine della ventisettesima giornata a soli 3 punti dalla zona playoff. Ruolino di marcia da primato per i biancoverdi che grazie al successo odierno contro il Vicenza, che ha costretto i veneti al ritiro punitivo, centrano la terza vittoria consecutiva. Al momento il tecnico afferma di non pensare ancora al post-season, dove si deciderà chi salirà in Serie A come terza promossa, ma i tifosi avellinesi sognano in grande, nella speranza che ‘Mister promozioni’ possa condurli nella massima competizione italiana, dalla quale mancano ormai dall’ ’87-’88. Tale soprannome è stato affibbiato a Novellino in virtù di quattro precedenti importanti. Il tecnico campano ci riuscì infatti con il Venezia nel ’97-’98, con il Napoli nel ’99-’00, con il Piacenza nel ’00-’01 e con la Sampdoria nel ’02-’03. In Irpinia ora i tifosi sognano ad occhi aperti. Tutto merito di Novellino e pensare che con Toscano i biancoverdi sembravano destinati alla retrocessione in Lega Pro…