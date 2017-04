Avellino, Laverone firma la salvezza dei biancoverdi. E il Chievo lo tiene d’occhio

Dopo tre anni Lorenzo Laverone è tornato a segnare. Nel 2014 aveva trafitto il Varese quando indossava la maglia del Vicenza, oggi ha castigato il Pisa all’Arena Garibaldi spingendo l’Avellino verso la salvezza. Esterno poliedrico il classe 1989, dopo diverse stagioni da protagonista in B, potrebbe fare il salto nella massima serie. Il Chievo lo segue e lo sta valutando per la prossima stagione. Un gol per diventare protagonista del mercato.