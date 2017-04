Bari-Micai avanti sino al 2020. Il portiere: “Accolto come un figlio”

Si è affidato ai social e in particolare a Instagram il portiere Alessandro Micai per commentare il rinnovo del contratto sino al 2020. Il numero dodici era stato cercato dal Genk a gennaio, ma ha scelto di restare e prolungare il contratto con il Bari: “Ancora insieme, ancora più forti 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣

Felicissimo per il rinnovo del contratto, perché ho potuto raggiungerlo in un Club e in una città che mi ha accolto come un figlio. Ringrazio il Presidente Giancaspro, il direttore sportivo Sogliano, lo staff tecnico, i miei compagni di squadra, tutti coloro che lavorano per il Bari e, naturalmente, i tifosi biancorossi, che ogni giorno con il loro entusiasmo mi spingono a dare sempre di più. Adesso, ancora più forti, per raggiungere il NOSTRO SOGNO

#forzabari

#alemicai12

#AM12”.