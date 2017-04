L’ennesimo risultato deludente del suo Benevento ha mandato su tutte le furie il patron Oreste Vigorito, che dopo lo scialbo 0-0 interno contro il Vicenza ha ordinato il ritiro punitivo sino a martedì per la sua squadra. I playoff rischiano di allontanarsi e Vigorito prova a correre ai ripari per rivitalizzare i giallorossi in vista del rush finale.