Brescia, piena fiducia a Brocchi

Il Brescia vota la fiducia a Christian Brocchi, nonostante un ruolino di marcia preoccupante nelle ultime giornate: appena un punto in quattro gare, arrivato grazie al pari interno di oggi pomeriggio contro il Pisa. Un momento non semplice, con le Rondinelle risucchiate nel vortice della lotta salvezza, tuttavia sul piano del gioco i segnali odierni sono stati incoraggianti. La squadra ha creato occasioni pur non riuscendo a centrare la vittoria. Per questo motivo la dirigenza bresciana ha rassicurato il tecnico (come mostra lo scatto griffato GazzaMercato nel post partita): la fiducia rimane. Avanti insieme per centrare la salvezza.