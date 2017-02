Cittadella, sfatato il tabù trasferta grazie a Iunco 2.0

Dopo un solo punto nelle ultime sette gare lontano dal Tombolato il Cittadella sembrava destinato a scivolare anche a Novara. I padroni di casa a mezz’ora dal termine conducevano 1-0 grazie a Galabinov e sembrano tenere in pugno le redini del match. A sfatare il tabù trasferta per la formazione veneta ci ha pensato Antimo Iunco, tornato proprio nel mercato invernale alla corte del presidente Gabrieli. Un guizzo da rapace dell’area di rigore quello del brindisino, tornato a segnare in maglia granata dopo sette anni. Lo Iunco 2.0 ha permesso al Citta di stoppare a quota 600 i minuti di astinenza offensiva lontano dal Tombolato. Un colpo di mercato a sorpresa quello del ritorno di Iunco a Cittadella. L’attaccante 32enne era reduce da un paio di annate in chiaroscuro tra Alessandria e Paganese in Lega Pro, ma il direttore sportivo Marchetti ha scelto di puntare sull’usato sicuro. Merito soprattutto dell’agente Giovanni Tateo che con un blitz, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, ha pilotato Iunco verso Cittadella facendo sfumare un accordo già concluso con la Virtus Francavilla. Incroci del mercato che ora sorridono a Iunco e al Citta, tornati insieme per centrare un pass per i playoff.